Milano: abusi sulla figlia minorenne della ex compagna, arrestato 58enne

Milano, 6 feb. (Adnkronos) – Un uomo di 58 anni, di origine ecuadoriana, è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne della ex compagna. E’ accaduto nel Milanese. I carabinieri hanno effettuato l’arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Monza.

Secondo quanto ricostruito dai militari, le violenze si sarebbero verificate nel periodo in cui l’uomo conviveva con la madre della bambina, tra il 2012 e il 2020.

