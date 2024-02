Milano: a Palazzo Reale aprono le prenotazioni per la mostra ‘Cézanne/Renoir’

StrettoWeb

Milano, 2 feb. (Adnkronos) – Nel 2024, anno in cui si celebreranno i 150 anni della nascita del movimento Impressionista, apre a Palazzo Reale a Milano, dal 19 marzo al 30 giugno, uno dei progetti espositivi più importanti della primavera 2024, che porrà a confronto le personalità e le opere di due pittori, Paul Cézanne e Pierre-Auguste Renoir, che hanno contribuito in maniera decisiva alle fortune dell?Impressionismo e che hanno influenzato le future generazioni di artisti.

Cinquantadue capolavori capaci di offrire un esaustivo spaccato del lavoro dei due artisti, dalle prime tele degli anni Settanta dell?Ottocento alle prove più mature dei primi del Novecento, tutti conservati presso la sede prestigiosa del Musée de l?Orangerie di Parigi, affiancati da una selezione di opere dei due maestri provenienti dal Musée d?Orsay di Parigi e da due tele di Pablo Picasso. Le prenotazioni sono già aperte sul sito mostracezannerenoir.it

‘Cézanne/Renoir’ è una mostra di Palazzo Reale, Comune Milano-Cultura, Skira Arte, Museum Studio, in collaborazione con Musée de l?Orangerie e Musée d?Orsay, con il patrocinio di Ambassade de France en Italie, main partner Enel, premium partner Fineco, curata da Cécile Girardeau, conservatrice al Musée de l?Orangerie di Parigi e Stefano Zuffi, storico dell?arte, con la collaborazione di Alice Marsal, responsabile degli archivi e della documentazione al Musée de l?Orangerie.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.