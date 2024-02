Milano: a maggio Welcage, in piazza Duca d’Aosta sport, musica ed eventi

StrettoWeb

Milano, 21 feb. (Adnkronos) – Sette giorni di sport, musica ed eventi dedicati alla Generazione Z in Piazza Duca d?Aosta. E’ ciò che accadrà dal 19 al 25 maggio a Milano, nel piazzale antistante la Stazione Centrale, in occasione del festival Welcage.

Ideato da Grandi Stazioni Retail, Welcage è il primo festival dedicato alla urban culture in una location pubblica; unirà musica, sport e cultura urbana grazie a strutture sportive e d’intrattenimento e a un palinsesto di contenuti a fruizione totalmente gratuita. Con questa manifestazione, Grandi Stazioni Retail, con la collaborazione di Fandango, Golab e Wsc, intende offrire alla città la possibilità di vivere piazza Duca d?Aosta come uno dei luoghi di riferimento per il periodo primaverile grazie a un villaggio multifunzionale e multidisciplinare di cinque aree in cui cittadini e visitatori potranno godere appieno delle proprie passioni culturali e sportive, valorizzando uno dei luoghi più cruciali e importanti di Milano.

Il villaggio di Welcage è composto da un grande palcoscenico, un campo da calcio da tre contro tre, un campetto da basket, una galleria d?arte urbana e una rampa da skateboard. Le cinque aree pongono al centro i bisogni dei giovani, che disporranno di spazi sportivi gratuiti ed eventi quotidiani in risposta alla domanda di eventi accessibili, coinvolgenti e comunitari in un panorama cittadino sempre più composito. Nello specifico, il palinsesto di Welcage sarà animato ogni giorno da dj set e concerti di artisti di fama nazionale, esibizioni di giocatori di pallacanestro e calcio, vernissage e momenti di intrattenimento condotti da star dei social emergenti e affermate nel panorama digitale; a questi si accompagneranno workshop giornalieri a tema fashion e custom, spazi per la fruizione di videogames e per tattoo artist e muri per la street art.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.