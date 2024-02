Meteo Trapani, previsioni per Oggi Venerdì 2 Febbraio: rischio pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Febbraio a Trapani mostrano un andamento del tempo stabile e prevalentemente asciutto durante la giornata. Al mattino, ci si può aspettare una copertura nuvolosa variabile con temperature in aumento fino a raggiungere i 13.8°C intorno alle 10:00. La velocità del vento si manterrà costante intorno ai 11-12 km/h da Nord Est.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente e ci si attende un cielo sereno con soli il 10% di nuvole. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 14.3°C verso mezzogiorno, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente fino a raggiungere i 20.6 km/h da Nord – Nord Est

Durante la serata, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa tra lo 0% e il 24%. Le temperature si manterranno attorno ai 12.1°C e la velocità del vento si manterrà costante sui 18-22 km/h provenienti da Nord Est.

Complessivamente, le condizioni meteorologiche si presenteranno favorevoli, con temperature confortevoli e un vento moderato che non dovrebbe influenzare negativamente le attività all’aperto. Non sono previste precipitazioni su Trapani per l’intera giornata di Venerdì 2 Febbraio.

È quindi importante tenere presente che, vista l’assenza di precipitazioni e la presenza di venti discretamente sostenuti, potrebbe esserci una sensazione di freddo maggiore rispetto alle temperature effettive, soprattutto nelle prime ore del mattino e nelle ultime ore della serata. Tuttavia, nel complesso, la giornata si preannuncia piacevole dal punto di vista meteorologico a Trapani.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 7.7° perc. 6° Assenti 9.2 NE max 11.5 Grecale 85 % 1024 hPa 8 nubi sparse 11.2° perc. 10.3° Assenti 9.8 NE max 13 Grecale 75 % 1025 hPa 11 nubi sparse 14.2° perc. 13.3° Assenti 12.9 NNE max 16.3 Grecale 62 % 1026 hPa 14 cielo sereno 14.1° perc. 13.3° Assenti 17.5 NNE max 20.1 Grecale 65 % 1025 hPa 17 cielo sereno 12.3° perc. 11.6° Assenti 18 NE max 20.6 Grecale 77 % 1026 hPa 20 cielo sereno 12.1° perc. 11.4° Assenti 18.6 NE max 22.1 Grecale 79 % 1027 hPa 23 poche nuvole 11.9° perc. 11.2° Assenti 15.6 NE max 18.9 Grecale 75 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:50

