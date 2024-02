Meteo Siracusa, previsioni per Oggi Lunedì 5 Febbraio: cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Lunedì 5 Febbraio a Siracusa anticipano condizioni meteorologiche stabili con cielo sereno per l’intera giornata. Al mattino, a partire dalle ore 6:00, ci si aspetta una temperatura di 6°C che salirà fino a raggiungere i 15.3°C verso le 11:00. Durante il pomeriggio, dal momento in cui la temperatura sarà di 15°C, non si registreranno variazioni significative.

In serata, le temperature si manterranno intorno ai 13-14°C, con un leggero calo previsto nella seconda metà della notte, quando il termometro segnerà 12.4°C alle 23:00. Le condizioni atmosferiche resteranno senza precipitazioni e con una copertura nuvolosa del 0%.

Anche i parametri relativi al vento denotano una situazione costante durante l’intera giornata, con velocità dell’aria che oscillano tra i 3.4 km/h e i 14 km/h, senza raffiche significative. La direzione del vento si manterrà principalmente da Sud-Sud Est.

In conclusione, Lunedì 5 Febbraio si preannuncia come una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli, con un leggero incremento delle temperature durante la mattina e un lieve calo nella seconda metà della giornata. Non sono previste precipitazioni né variazioni significative per quanto riguarda la velocità e la direzione del vento.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Febbraio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 4.2° perc. 2.7° Assenti 6.4 O max 6.6 Ponente 53 % 1027 hPa 8 cielo sereno 11° perc. 9.4° Assenti 4.9 O max 5.5 Ponente 50 % 1028 hPa 11 cielo sereno 15.3° perc. 14.2° Assenti 8.1 SSE max 7.6 Scirocco 53 % 1028 hPa 14 cielo sereno 15° perc. 14.3° Assenti 14 SSE max 13.6 Scirocco 66 % 1026 hPa 17 cielo sereno 13.8° perc. 13.1° Assenti 5.8 SSE max 6.2 Scirocco 72 % 1026 hPa 20 cielo sereno 13.3° perc. 12.4° Assenti 7.5 NNO max 9.1 Maestrale 68 % 1027 hPa 23 cielo sereno 12.4° perc. 11.5° Assenti 7 NO max 7.9 Maestrale 68 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 17:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.