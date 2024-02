Meteo Siracusa: in arrivo cielo sereno Oggi Domenica 4 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 4 Febbraio a Siracusa indicano un’apprezzabile stabilità atmosferica per l’intera giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una leggera copertura nuvolosa pari al 1%. Le temperature si manterranno sopra lo zero, con minime che oscillano attorno ai 4 gradi Celsius e un vento proveniente da Nord Ovest con una velocità di 9.3km/h, che potrebbe far percepire un freddo leggermente più intenso.

Nella mattina di Domenica a Siracusa, il cielo rimarrà sereno, senza nuvole al di sopra del 1%. Le temperature creceranno gradualmente, con valori che si attesteranno attorno ai 8-10 gradi Celsius verso le 8:00 del mattino. Il vento, proveniente sempre da Nord Ovest, si attesterà intorno ai 6.3km/h, con una pressione atmosferica di 1028hPa.

Nel pomeriggio, il meteo non darà segni di cambiamento, con una persistente copertura nuvolosa al 1%, un cielo sereno e temperature che raggiungeranno valori intorno ai 14 gradi Celsius. Il vento, pur aumentando leggermente di intensità rispetto al mattino, si manterrà comunque a livelli moderati, tra i 10 e i 12.5km/h.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo non presentano particolari variazioni rispetto al pomeriggio, mantenendo condizioni di stabilità atmosferica con cielo sereno, una leggera copertura nuvolosa al 1% e temperature che scenderanno gradualmente fino a toccare quota 12 gradi Celsius verso le 23:00. Il vento, ancora proveniente da Ovest, si manterrà attorno ai 7.1km/h con assenza di precipitazioni e un’umidità del 68%.

In conclusione, Domenica 4 Febbraio a Siracusa si prospetta come una giornata all’insegna della stabilità atmosferica, con condizioni climatiche favorevoli e temperature piacevoli per il periodo invernale.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Febbraio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 5.3° perc. 3.5° Assenti 8.2 NO max 9.2 Maestrale 56 % 1027 hPa 8 cielo sereno 10.8° perc. 9.3° Assenti 6.3 NO max 7.3 Maestrale 51 % 1028 hPa 11 cielo sereno 14.4° perc. 13.2° Assenti 3.6 ESE max 4.8 Scirocco 49 % 1028 hPa 14 cielo sereno 14.5° perc. 13.5° Assenti 12.5 SSE max 12.4 Scirocco 58 % 1026 hPa 17 cielo sereno 13.3° perc. 12.5° Assenti 4.9 ESE max 8.3 Scirocco 68 % 1027 hPa 20 cielo sereno 12.9° perc. 12.1° Assenti 4.6 NNO max 8 Maestrale 70 % 1028 hPa 23 cielo sereno 12.2° perc. 11.2° Assenti 7.3 O max 7.3 Ponente 68 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 17:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.