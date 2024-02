Meteo Palermo, previsioni per Oggi Sabato 3 Febbraio: cielo sereno

StrettoWeb

Il meteo a Palermo per Sabato 3 Febbraio:

Le previsioni meteo per Palermo nel corso della notte di sabato indicano una situazione di bel tempo, con cielo sereno e una leggera copertura nuvolosa fino alle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno attorno ai 5-6°C, con una leggera percezione di freddo dovuta alla temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche lievi e assenza di precipitazioni. L’umidità sarà alta, intorno al 90%, e la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1028hPa.

Nella mattina di sabato, il cielo sarà ancora prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che tenderà a diminuire. Le temperature aumenteranno gradualmente, partendo da 6°C e arrivando a toccare i 12°C intorno alle ore 12:00. La percezione di freddo diminuirà grazie all’aumento della temperatura. Il vento soffierà con intensità moderata mantenendo le condizioni di assenza di precipitazioni. L’umidità tenderà progressivamente a diminuire, attestandosi intorno al 47%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno a 1029hPa.

Nel pomeriggio, il meteo a Palermo rimarrà stabile, con un cielo soleggiato e temperature che si manterranno intorno ai 12°C. La situazione di bel tempo e l’assenza di precipitazioni caratterizzeranno l’intera fascia oraria, con un leggero aumento della velocità del vento che si manterrà comunque moderata. L’umidità diminuirà ulteriormente, raggiungendo il 48%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1029hPa.

Anche nella sera di sabato, le previsioni del tempo indicano condizioni di bel tempo a Palermo. Il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno piuttosto costanti, attestandosi attorno ai 5-6°C. La velocità del vento diminuirà, portando ad un calo dell’umidità che si manterrà comunque intorno al 75%. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1031hPa, rimanendo stabile.

In conclusione, per sabato 3 Febbraio, a Palermo sono previste condizioni meteo stabili e un cielo prevalentemente sereno, con temperature piuttosto miti e assenza di precipitazioni per l’intera giornata. Il vento sarà moderato e l’umidità si manterrà su valori elevati. Consulta le fonti ufficiali per gli aggiornamenti in tempo reale.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Febbraio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 6.2° perc. 4.9° Assenti 6.7 N max 7.3 Tramontana 90 % 1028 hPa 8 cielo sereno 8° perc. 6.7° Assenti 8.3 N max 14.7 Tramontana 78 % 1030 hPa 11 cielo sereno 11.8° perc. 10.3° Assenti 11.6 N max 17 Tramontana 50 % 1029 hPa 14 cielo sereno 11.8° perc. 10.3° Assenti 11.7 N max 15.4 Tramontana 48 % 1029 hPa 17 cielo sereno 6.2° perc. 4.9° Assenti 6.7 NNE max 6.6 Grecale 80 % 1030 hPa 20 cielo sereno 5.2° perc. 5.2° Assenti 3.7 NNO max 6.2 Maestrale 82 % 1031 hPa 23 cielo sereno 5.5° perc. 5.5° Assenti 3.7 NNO max 6.2 Maestrale 72 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.