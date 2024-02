Meteo Messina: Domani Domenica 4 Febbraio all’insegna del cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 4 Febbraio a Messina promettono una giornata con condizioni climatiche piuttosto stabili. Il cielo si presenterà per lo più sereno, con una leggera copertura nuvolosa dalle prime ore del mattino.

Durante la notte, ci aspettiamo un cielo sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature oscillano attorno ai 11°C e la percezione sarà di poco superiore, stabile fino alle prime ore del mattino. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità tra i 10 e i 12 km/h.

Con l’avvicinarsi della mattina, la situazione rimarrà sostanzialmente invariata, con poche nuvole che si aggiungeranno al panorama ma senza influenzare in modo significativo le condizioni meteorologiche generali. Le temperature saliranno gradualmente, attestandosi intorno ai 14°C verso le 10:00.

Nel corso del pomeriggio, si protrarranno le stesse condizioni, con un cielo sereno che rimarrà predominante e temperature che raggiungeranno i 15°C verso mezzogiorno. Il vento soffierà costantemente da nord-ovest, mantenendo una velocità stabile attorno ai 18 km/h.

Anche in serata non ci saranno cambiamenti significativi: il cielo si presenterà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre le temperature si manterranno intorno ai 12°C. Il vento avrà una leggera intensificazione, ma comunque non oltre i 14 km/h.

In conclusione, Domenica 4 Febbraio a Messina si preannuncia come una giornata dall’andamento meteo generalmente stabile, con un cielo sereno, temperature gradevoli e vento moderato proveniente da nord-ovest. Non sono previste precipitazioni e le condizioni atmosferiche saranno ideali per trascorrere una piacevole giornata all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Febbraio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 10.9° perc. 10° Assenti 10.1 NO max 17.5 Maestrale 74 % 1030 hPa 3 cielo sereno 11.1° perc. 10.2° Assenti 11.5 NO max 20 Maestrale 75 % 1029 hPa 6 poche nuvole 11.1° perc. 10.3° Assenti 10.9 NO max 19 Maestrale 79 % 1029 hPa 9 poche nuvole 14.1° perc. 13.3° Assenti 11.4 NO max 18.1 Maestrale 66 % 1029 hPa 12 poche nuvole 15.3° perc. 14.5° Assenti 12.2 NNO max 17.7 Maestrale 64 % 1028 hPa 15 cielo sereno 14.4° perc. 13.8° Assenti 13.3 N max 19.8 Tramontana 74 % 1028 hPa 18 cielo sereno 12.3° perc. 11.8° Assenti 6.6 NNO max 12.2 Maestrale 83 % 1028 hPa 21 cielo sereno 12.1° perc. 11.6° Assenti 8.5 NNO max 14.1 Maestrale 83 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 17:39

