Meteo Messina: cielo sereno Domani Sabato 3 Febbraio

Le previsioni meteo per Sabato 3 Febbraio a Messina mostrano condizioni generalmente stabili e piacevoli durante la giornata. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, con temperature intorno ai 10-11°C e venti moderati da Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo rimarrà sgombro da nuvole con temperature in lieve aumento, raggiungendo i 13-14°C. La leggera brezza da Ovest – Nord Ovest porterà una piacevole sensazione di freschezza.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con poche nuvole e una temperatura massima di 14-15°C. La direzione del vento e la sua velocità rimarranno pressoché costanti, contribuendo a mantenere una piacevole atmosfera.

Anche in serata, le condizioni meteorologiche saranno rassicuranti: il cielo sarà sereno o leggermente nuvoloso, con temperature gradevoli intorno ai 11-12°C e brezze leggere da Nord Ovest.

In generale, Sabato 3 Febbraio a Messina si prospetta come una giornata tranquilla e con condizioni climatiche favorevoli per svolgere le attività all’aperto. Sia i residenti che i visitatori possono attendersi un clima piacevole e stabile durante l’intera giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 10.9° perc. 10.1° Assenti 6.9 NO max 12.2 Maestrale 79 % 1028 hPa 3 cielo sereno 10.6° perc. 9.8° Assenti 8.6 NO max 14.8 Maestrale 81 % 1027 hPa 6 poche nuvole 10.8° perc. 10° Assenti 9 NO max 14.6 Maestrale 80 % 1028 hPa 9 poche nuvole 13.1° perc. 12.4° Assenti 9 ONO max 13.6 Maestrale 71 % 1029 hPa 12 poche nuvole 14.3° perc. 13.4° Assenti 12.6 NO max 15 Maestrale 60 % 1029 hPa 15 cielo sereno 13.7° perc. 12.7° Assenti 12.5 NO max 17.1 Maestrale 59 % 1029 hPa 18 cielo sereno 11.5° perc. 10.5° Assenti 10.4 NO max 17.9 Maestrale 69 % 1030 hPa 21 cielo sereno 11.4° perc. 10.5° Assenti 11 NO max 17.8 Maestrale 73 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:38

