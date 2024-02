Meteo Crotone: cielo sereno Domani Martedì 6 Febbraio

StrettoWeb

La previsione del tempo per Martedì 6 Febbraio a Crotone promette una giornata generalmente stabile.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura minima di 11.4°C alle 01:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5.1km/h provenienti dall’Ovest.

Al sorgere del sole la situazione rimarrà immutata, con un aumento lieve della temperatura fino a 13.4°C alle 08:00. Il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 7%.

Nel corso della mattina, il cielo resterà generalmente sereno, con un lieve aumento della copertura nuvolosa fino al 12% alle 10:00. La temperatura si manterrà in un range compreso tra i 14.3°C e i 15.6°C.

Nel pomeriggio, la situazione tenderà a cambiare con un aumento della copertura nuvolosa fino al 37% alle 13:00, mantenendo comunque un clima mite con temperature tra i 14.8°C e i 16°C.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 7%-8% con temperature comprese tra i 12.4°C e i 13.3°C.

In generale, il vento sarà debolmente presente e soffierà da diverse direzioni, ma senza raggiungere velocità particolarmente elevate. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà costantemente intorno al 70%-80%.

In conclusione, per Martedì 6 Febbraio a Crotone ci aspetta una giornata in prevalenza soleggiata con qualche nube sparsa nel corso del pomeriggio, ma senza condizioni meteo particolarmente avverse.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Febbraio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 12.2° perc. 11.4° Assenti 5.1 O max 5.1 Ponente 73 % 1025 hPa 3 cielo sereno 11.8° perc. 11° Assenti 7.3 NNO max 7.9 Maestrale 75 % 1025 hPa 6 cielo sereno 11.5° perc. 10.7° Assenti 2.5 NO max 4.2 Maestrale 77 % 1025 hPa 9 cielo sereno 14.3° perc. 13.7° Assenti 8 SSE max 9.5 Scirocco 71 % 1025 hPa 12 poche nuvole 16° perc. 15.3° Assenti 11.1 S max 13.1 Ostro 65 % 1024 hPa 15 nubi sparse 15.3° perc. 14.8° Assenti 16.3 S max 20.4 Ostro 74 % 1023 hPa 18 nubi sparse 13.5° perc. 13° Assenti 14 SSO max 17.6 Libeccio 81 % 1023 hPa 21 cielo sereno 12.9° perc. 12.1° Assenti 8 SSO max 12.2 Libeccio 74 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.