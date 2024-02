Meteo Cosenza, previsioni per Oggi Lunedì 5 Febbraio: cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 5 Febbraio a Cosenza prevedono un cielo sereno dalla mattina fino al pomeriggio, con solo poche nubi sparse durante le prime ore del giorno. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente verso l’ora di pranzo, ma il tempo rimarrà comunque relativamente soleggiato per gran parte della giornata.

Durante la mattina, la temperatura oscillerà tra i 12 e i 14.5°C, con una leggera brezza proveniente da direzioni variabili, principalmente verso sud e ovest. L’umidità sarà intorno al 80%, mantenendo un’atmosfera fresca e confortevole.

Nel pomeriggio, si prevede un deciso calo delle temperature, con valori intorno ai 13-15.9°C. Il vento non sarà particolarmente intenso, con raffiche che non supereranno i 13.2km/h. Tuttavia, l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 73%.

La serata si presenterà con un cielo sereno, e le temperature raggiungeranno il minimo di 8.3°C durante la notte. Il vento sarà leggero, con velocità intorno ai 7km/h, e l’umidità rimarrà costante intorno all’88%.

In conclusione, Lunedì 5 Febbraio a Cosenza si prospetta un’ottima giornata, caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Si consiglia di vestirsi adeguatamente per far fronte al calo delle temperature sia durante la mattina che nella serata.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 14.8° perc. 13.3° Assenti 8 S max 9.7 Ostro 39 % 1027 hPa 8 nubi sparse 12.5° perc. 11.8° Assenti 9.5 SSO max 12.5 Libeccio 76 % 1028 hPa 11 nubi sparse 15.4° perc. 14.8° Assenti 10.2 OSO max 12.2 Libeccio 67 % 1027 hPa 14 cielo sereno 14.9° perc. 14.2° Assenti 10.5 OSO max 13 Libeccio 67 % 1026 hPa 17 cielo sereno 9.5° perc. 8.8° Assenti 6.6 SSO max 8.7 Libeccio 91 % 1028 hPa 20 cielo sereno 8.6° perc. 7.8° Assenti 6.6 S max 8.9 Ostro 88 % 1029 hPa 23 cielo sereno 8.3° perc. 7.3° Assenti 6.9 SSO max 9.4 Libeccio 88 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 17:37

