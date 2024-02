Meteo Catanzaro, previsioni per Domani Lunedì 5 Febbraio: cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Lunedì 5 Febbraio a Catanzaro promettono un’atmosfera stabile e confortevole. Durante la notte, ci si può aspettare un cielo sereno con una copertura nuvolosa compresa tra il 6% e il 22%. Le temperature si manterranno intorno ai 10-11°C, mentre la velocità del vento oscillera tra i 14 e i 15 km/h provenendo prevalentemente da ovest-nord ovest. Non sono previste precipitazioni significative con un’umidità che varierà tra il 72% e il 79%.

Dalla mattina fino al pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole, con una tendenza decrescente alla copertura nuvolosa. Le temperature si alzeranno dalle 10.8°C alle 17.5°C, e la velocità del vento si manterrà costante con raffiche fino a 24.8 km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti con un’umidità che oscillera tra il 58% e il 80%, garantendo una giornata gradevole e asciutta.

Per la sera, il quadro meteorologico non subirà grandi variazioni, con continuità di cielo sereno e poche nuvole, temperatura intorno agli 11-11.5°C e velocità del vento tra i 14 e i 15 km/h. L’umidità, nonostante un leggero calo, rimarrà comunque elevata tra il 71% e il 79%.

In conclusione, Lunedì 5 Febbraio a Catanzaro ci aspetta una giornata tranquilla e stabile, con temperature gradevoli e una previsione di fenomeni meteo minimi. Un consiglio per chi si avventura in giro: è sempre bene portare con sé un capo d’abbigliamento che ci protegga da eventuali sbalzi di temperatura e garantire il massimo comfort durante l’intera giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Febbraio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 10.6° perc. 9.6° Assenti 14.6 ONO max 19.7 Maestrale 72 % 1028 hPa 3 poche nuvole 10.7° perc. 9.8° Assenti 15.3 ONO max 23.3 Maestrale 76 % 1027 hPa 6 poche nuvole 10.8° perc. 10° Assenti 14.4 ONO max 23.9 Maestrale 80 % 1027 hPa 9 poche nuvole 15.5° perc. 14.8° Assenti 15.6 O max 24.4 Ponente 66 % 1027 hPa 12 cielo sereno 17.5° perc. 16.8° Assenti 13.8 O max 23.9 Ponente 58 % 1026 hPa 15 cielo sereno 15.8° perc. 15.1° Assenti 13.9 O max 26.7 Ponente 65 % 1025 hPa 18 cielo sereno 11.7° perc. 10.9° Assenti 15.2 ONO max 28.6 Maestrale 76 % 1027 hPa 21 cielo sereno 11.2° perc. 10.3° Assenti 14.7 ONO max 27.5 Maestrale 72 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 17:35

