Meteo Catanzaro: in arrivo cielo sereno Oggi Sabato 3 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 3 Febbraio a Catanzaro promettono condizioni stabilmente soleggiate durante il giorno, con leggere variazioni delle condizioni atmosferiche. La notte sarà caratterizzata da un cielo sereno, con temperature comprese tra 7.6°C e 9.3°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con velocità comprese tra 8.7km/h e 23km/h, garantendo un ambiente fresco e una sensazione di freddo leggero a causa del vento.

Nelle prime ore della mattina, il cielo si manterrà sereno con una leggera copertura nuvolosa, con temperature che varieranno tra 7.2°C e 10.2°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità decrescente nel corso delle ore, stabilizzandosi attorno ai 4.6km/h verso le ore 08:00. L’umidità si attesterà intorno al 61%.

Verso la metà della mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura raggiungerà i 12.6°C, con venti leggeri da Ovest – Sud Ovest. L’umidità diminuirà al 41% e la pressione atmosferica si manterrà intorno a 1028hPa.

Durante il pranzo, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 45%-48%, e la temperatura si manterrà intorno ai 14.6°C. Il vento crescerà leggermente, raggiungendo una velocità di 11.1km/h e aumentando la sensazione di fresco.

Nel primo pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una diminuzione della temperatura a 13°C e un aumento della velocità del vento (14.1km/h), portando a una sensazione di fresco più accentuata. L’umidità si attesterà intorno al 54% nel primo pomeriggio e aumenterà nel tardo pomeriggio, quando la copertura nuvolosa sarà del 29% e la temperatura scenderà a 10.6°C, con venti da Ovest a 12.9km/h.

Man mano che ci si avvicina alla sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 20%-23%. Le temperature diminuiranno ulteriormente (8.9°C-9.2°C), e i venti da Ovest – Nord Ovest aumenteranno fino a raggiungere 17.2km/h, intensificando la sensazione di fresco. L’umidità si manterrà stabile intorno al 74%.

In generale, Sabato 3 Febbraio sarà caratterizzato da condizioni meteo prevalentemente asciutte e soleggiate a Catanzaro. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione ai cambiamenti delle condizioni atmosferiche e di vestirsi adeguatamente per far fronte alle variazioni di temperatura e alla sensazione di fresco accentuata dal vento.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Febbraio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 7.4° perc. 5.9° Assenti 8.3 NO max 9 Maestrale 60 % 1027 hPa 8 cielo sereno 10.2° perc. 8.6° Assenti 4.6 NO max 9.3 Maestrale 52 % 1028 hPa 11 cielo sereno 14.6° perc. 13.1° Assenti 2.8 SO max 9.2 Libeccio 40 % 1028 hPa 14 nubi sparse 13.9° perc. 12.6° Assenti 7.9 OSO max 12.5 Libeccio 47 % 1027 hPa 17 poche nuvole 9.2° perc. 7.4° Assenti 11.3 ONO max 15.8 Maestrale 73 % 1029 hPa 20 cielo sereno 9° perc. 6.9° Assenti 13.8 ONO max 21.4 Maestrale 73 % 1029 hPa 23 cielo sereno 9.3° perc. 7° Assenti 14.8 ONO max 23 Maestrale 72 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 17:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.