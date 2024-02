Meteo Caltanissetta: Domani, Venerdì 2 Febbraio all’insegna di schiarite

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Febbraio a Caltanissetta

Le previsioni del tempo per Venerdì 2 Febbraio a Caltanissetta promettono una giornata con variazioni significative nelle condizioni meteorologiche.

Durante la notte, avremo un cielo variabile con una leggera copertura nuvolosa che oscillerà tra il 30% e il 90%. Le temperature si manterranno intorno ai 2-3°C con una percezione termica che scenderà anche al di sotto dello zero. Il vento soffierà da Nord e Nord-Est con una velocità tra i 5.5 e gli 8 km/h.

Al mattino, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 6-8.5°C. La copertura nuvolosa sarà densa, ma le precipitazioni rimarranno assenti. Il vento sarà sempre proveniente da Nord e Nord-Est, con raffiche fino a 8.6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 51-58%.

Durante il pomeriggio, il cielo si schiarirà notevolmente, mostrando solo il 3-6% di copertura nuvolosa. Le temperature raggiungeranno i 12.6°C e il vento rallenterà notevolmente, arrivando a una velocità tra i 0.7 e i 5.3 km/h provenendo da direzioni variabili.

Alla sera, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che salirà al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 3-5.1°C e il vento sarà moderato, con raffiche fino a 6.7 km/h. L’umidità crescerà fino all’88%.

In conclusione, ci aspettiamo una giornata con variazioni significative nelle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e cielo parzialmente variabile. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Febbraio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 2.4° perc. 0.7° Assenti 6.3 NNE max 5.8 Grecale 55 % 1027 hPa 3 nubi sparse 2° perc. 0.4° Assenti 5.9 NNE max 5.6 Grecale 55 % 1026 hPa 6 nubi sparse 2.2° perc. -0° Assenti 7.7 NNE max 7.3 Grecale 57 % 1026 hPa 9 cielo coperto 8.5° perc. 7.6° Assenti 6.6 ENE max 8.6 Grecale 45 % 1026 hPa 12 nubi sparse 12.4° perc. 10.7° Assenti 6.1 E max 6.8 Levante 38 % 1025 hPa 15 cielo sereno 12° perc. 10.5° Assenti 0.7 SSE max 5.1 Scirocco 45 % 1024 hPa 18 nubi sparse 5.5° perc. 5.5° Assenti 2.2 NE max 3 Grecale 79 % 1027 hPa 21 cielo coperto 3.8° perc. 2.1° Assenti 6.7 N max 6.2 Tramontana 87 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.