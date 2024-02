Meteo Caltanissetta: Domani Sabato 3 Febbraio all’insegna del cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 3 Febbraio a Caltanissetta mostrano condizioni stabili e tranquille per l’intera giornata. Durante la notte, ci attendiamo cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa (1-7%). Le temperature si manterranno intorno ai 3-4°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord, che porterà una percezione di freddo leggera tra 1.7°C e 2.2°C. Non sono previste precipitazioni e l’umidità resterà costante intorno al 91%, con una pressione atmosferica di 1028hPa.

Al sorgere del sole il cielo si manterrà sereno, con copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature inizieranno a salire gradualmente, arrivando a 7°C entro le ore 08:00 del mattino, con una percezione di caldo che si attesterà intorno ai 5.7-8.1°C. Il vento proveniente dal Nord soffierà a circa 7-9km/h, con raffiche fino a 10km/h. L’umidità si abbasserà al 66% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1029hPa.

Durante la giornata, il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa tra il 1% e il 7%. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori massimi attesi intorno ai 13-13.6°C, e una percezione di caldo tra gli 11.6-12°C. Il vento sarà moderato, proveniente dal Nord, con raffiche fino a 14.8km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 39-42% e la pressione atmosferica varierà tra 1027hPa e 1029hPa.

In serata, il cielo resterà sgombro da nuvole, con temperature tra 3.5-5.5°C e percezione di freddo tra 1.7-3.7°C. Il vento sarà leggero, con velocità attesa intorno ai 6.5-8.5km/h, e un’umidità costante tra il 71% e il 72%. La pressione atmosferica raggiungerà valori intorno ai 1030-1031hPa, garantendo condizioni stabili.

In conclusione, Sabato 3 Febbraio a Caltanissetta si preannuncia come una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature in aumento e condizioni meteorologiche favorevoli per svolgere le proprie attività all’aperto. Sia le temperature massime che minime rimarranno nella norma per questa stagione, consentendo a residenti e visitatori di godersi appieno la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 3.6° perc. 2.1° Assenti 6 N max 5.5 Tramontana 91 % 1028 hPa 3 cielo sereno 3.2° perc. 1.4° Assenti 6.9 N max 6.5 Tramontana 91 % 1028 hPa 6 cielo sereno 2.5° perc. 0.3° Assenti 7.7 N max 7.1 Tramontana 91 % 1029 hPa 9 cielo sereno 9.4° perc. 8.1° Assenti 9 N max 14.4 Tramontana 66 % 1029 hPa 12 cielo sereno 13.1° perc. 11.6° Assenti 9.1 NNO max 12.6 Maestrale 42 % 1028 hPa 15 cielo sereno 12.4° perc. 10.8° Assenti 14.8 N max 15.2 Tramontana 42 % 1027 hPa 18 cielo sereno 5.5° perc. 3.7° Assenti 8.5 N max 8 Tramontana 68 % 1030 hPa 21 cielo sereno 3.8° perc. 2.1° Assenti 7.1 N max 6.7 Tramontana 72 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:45

