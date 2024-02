Meteo Caltanissetta: Domani Domenica 4 Febbraio all’insegna del cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 4 Febbraio a Caltanissetta promettono una giornata stabile e piacevole. Secondo le previsioni meteorologiche, la giornata si presenterà con cielo sereno, e temperature in aumento.

Durante la notte, le temperature oscilleranno tra i 3.9°C e i 4.3°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord. L’umidità si aggirerà intorno al 62-65%, mentre non sono previste precipitazioni.

Al sorgere del sole, le temperature saliranno gradualmente, con una minima di 4.3°C alle 06:00 che raggiungerà i 18.1°C alle 13:00. Durante la mattina, il vento soffierà tra i 6.7km/h e i 9.1km/h, garantendo un’inizio di giornata piacevole e mite.

Nel corso del pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 18.1°C alle 13:00, e a seguire si manterranno alte, attestandosi intorno ai 17-18°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 20.3km/h.

La situazione non cambierà significativamente nel corso della sera, con temperature che si mantengono intorno ai 7-8°C e un graduale calo della velocità del vento.

In conclusione, la domenica a Caltanissetta si preannuncia come una giornata piacevole, con condizioni atmosferiche stabili e temperature gradevoli. Sia chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, che chi preferisce restare al caldo in casa, potrà approfittare di un meteo favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 3.9° perc. 2.3° Assenti 6.7 NNO max 6 Maestrale 62 % 1030 hPa 3 cielo sereno 4.1° perc. 2.1° Assenti 8 NNO max 7.3 Maestrale 64 % 1030 hPa 6 cielo sereno 4.3° perc. 2.4° Assenti 7.8 NNO max 7 Maestrale 66 % 1030 hPa 9 cielo sereno 12.7° perc. 11.2° Assenti 6.8 NNO max 9.1 Maestrale 44 % 1029 hPa 12 cielo sereno 17.8° perc. 16.5° Assenti 13.1 ONO max 17.8 Maestrale 33 % 1027 hPa 15 cielo sereno 17° perc. 15.8° Assenti 13.1 NO max 19.1 Maestrale 40 % 1026 hPa 18 cielo sereno 8.3° perc. 7° Assenti 8.4 N max 7.7 Tramontana 64 % 1028 hPa 21 cielo sereno 6.7° perc. 5.4° Assenti 7.1 N max 6.6 Tramontana 62 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:46

