Meteo Agrigento: in arrivo cielo sereno Oggi Sabato 3 Febbraio

Il prossimo Sabato 3 Febbraio, ad Agrigento, le previsioni del tempo indicano una giornata stabile e con cielo sereno. Le prime ore del giorno vedranno temperature piuttosto fresche, con una minima di 5.9°C alle 06:00 e una temperatura percepita di 4°C. A partire dalle prime ore della mattina, la temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 14.7°C alle 12:00 e i 15°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, variando solo leggermente nel corso della giornata, con un massimo del 5% alle 15:00.

Durante la giornata, i venti proverranno prevalentemente da direzioni settentrionali, con una velocità che si attesterà tra i 3.2 e i 14.1km/h. L’umidità oscillerà tra il 42% e il 87%, con picchi minimi intorno alle 13:00 e massimi iniziali.

Le condizioni climatiche rimarranno stabili anche nelle ore serali, con temperature che si manterranno sopra i 7°C fino a tarda notte, e con il vento che perderà d’intensità nel corso della sera.

In conclusione, le previsioni meteo indicano che Sabato 3 Febbraio ad Agrigento sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento durante la giornata, senza alcuna segnalazione di precipitazioni. Sia per chi vive in città, sia per chi ha intenzione di visitarla, sarà una giornata ideale per svolgere attività all’aperto e godersi le bellezze di questa splendida località siciliana.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Febbraio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 6° perc. 4° Assenti 9.2 NNE max 8.1 Grecale 86 % 1028 hPa 8 cielo sereno 9° perc. 8.1° Assenti 6.9 NNE max 9.3 Grecale 73 % 1029 hPa 11 cielo sereno 14.1° perc. 12.8° Assenti 5.7 NNO max 14 Maestrale 45 % 1029 hPa 14 cielo sereno 14.7° perc. 13.3° Assenti 4.9 NO max 12.1 Maestrale 42 % 1028 hPa 17 cielo sereno 9.5° perc. 8.3° Assenti 8.7 NNE max 8.1 Grecale 59 % 1029 hPa 20 cielo sereno 7.4° perc. 5.4° Assenti 10.9 NNE max 9.8 Grecale 70 % 1030 hPa 23 cielo sereno 7.3° perc. 5.6° Assenti 9.2 NNE max 8.4 Grecale 66 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:48

