MessinAttiva, continua l’impegno per la raccolta rifiuti in spiaggia: nuovo appuntamento | INFO

MessinAttiva continua l’iniziativa di raccolta in spiaggia in via Palazzo, 2 a Torre Faro. “Sabato 3 febbraio dalle 14:30 – comunicano gli organizzatori – ci incontreremo a Torre Faro (fronte Anselmo) per riprendere da dove avevamo lasciato il 20 gennaio, dopo aver raccolto un importante quantitativo di rifiuti soprattutto plastica (che è sempre il materiale più trovato sulle spiagge), ingombranti e mozziconi di sigaretta che Messinaservizi bene comune ha prontamente ritirato dopo nostra comunicazione”.

“Il tratto di costa in via Palazzo, essendo esposto a forti venti, viene spesso colpito da mareggiate spostando così sulla battigia ogni tipologia di rifiuto che sta già in mare. Per questo stiamo scegliendo di concentrare le nostre forze basandoci su luoghi vicini tra loro, capendo come e in quanto tempo dopo l’intervento dei volontari, una spiaggia possa ritornare ad essere nuovamente sporca”.

“L’intento è capire quanto influiscano le mareggiate e quanto invece l’abbandono di immondizia sul posto da parte degli incivili. Non ci stancheremo mai di ricordare che le nostre spiagge sono una ricchezza da difendere e valorizzare, tanto per l’immenso patrimonio di biodiversità che custodisce, quanto per le grandi opportunità di sviluppo offerte ad esempio da un turismo che vogliamo rendere più consapevole e rispettoso dell’ambiente”.

“Per partecipare basterà portare con se dei guanti da lavoro e sacchi grandi (non neri) per chi non ne avesse, invece, verranno consegnati anche in loco. Vi aspettiamo in spiaggia!”, si conclude la nota.

