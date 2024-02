Messina Volley, De Grazia: “Santa Teresa squadra attrezzata”

StrettoWeb

Secondo impegno casalingo consecutivo per il Messina Volley che, per la 10ª giornata del campionato di Serie C femminile FIPAV, ospiterà fra le mura amiche del “PalaRescifina” la capolista Soluzioni d’Interni Santa Teresa. Le ragazze peloritane cercheranno la continuità dettata dalla vittoria della scorsa settimana contro il Nizzalumera e, contestualmente, riscattare la sconfitta contro il team jonico maturata nel girone di andata.

“Domenica affronteremo una squadra molto attrezzata – presenta il match il libero giallo-blu Giorgia De Grazia – con ottime qualità tecnico e tattiche. Spero che questo susciti in noi una maggior voglia di dimostrare, riscatto e determinazione. Dovremmo cercare sicuramente di non abbassare mai l’attenzione e la concentrazione. Noi cercheremo di lavorare come stiamo facendo in allenamento, focalizzandoci sui nostri punti deboli. Proveremo a recuperare al cento per cento tutte le nostre atlete infotunate, compreso me stessa, così da scendere in campo nelle migliori consizioni. La vittoria contro il Nizzalumera è stata importante ed un aspetto importante è stato quello di non aver perso set. Questo ha fatto bene soprattutto per il nostro morale. Sono convinta che si può fare sempre meglio, soprattutto se si è consapevoli di questo”.

