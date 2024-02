Messina, visita oggi dell’assessore Currò all’Istituto comprensivo Battisti-Foscolo

StrettoWeb

L’assessore alle Politiche Scolastiche del comune di Messina, Pietro Currò, presente in rappresentanza anche del sindaco Federico Basile, si è recato oggi in visita all’Istituto comprensivo Battisti-Foscolo, diretto dalla dirigente scolastica Alessandra Minniti.

Il rappresentante istituzionale di palazzo Zanca ha consegnato in omaggio un quadro da parte dell’Amministrazione Basile e ha partecipato alla cerimonia di piantumazione di un albero di ulivo, che “per tutti noi, istituzioni e scuola, – ha spiegato l’assessore Currò – assume una doppia valenza sotto l’aspetto dell’educazione ambientale e della pace, in un momento storico fortemente condizionato da guerre e distruzioni”. “La cura dell’ulivo della pace – ha aggiunto la dirigente Minniti – è stata affidata all’alunna Sofia Barbaro, nostra sindaca dei bambini. Si ringraziano per le idee e il supporto Adelaide e Santino”.

La dirigente ha ringraziato l’assessore Currò per la sensibilità mostrata e l’attenzione manifestata alla scuola Battisti-Foscolo. Currò, nel congedarsi dall’Istituto, ha ribadito “l’importanza e la vicinanza delle Istituzioni con il mondo della scuola, per dare forza all’istruzione e all’educazione nella formazione delle future generazioni e ha confermato “la presenza concreta dell’Amministrazione a nuove e successive forme di collaborazione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.