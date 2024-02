Messina, si conclude il “Torneo dello Stretto Juventus Academy Italia”

StrettoWeb

Si conclude domani, domenica 18 febbraio, la seconda edizione del “Torneo dello Stretto Juventus Academy Italia”, patrocinato e supportato dall’Amministrazione comunale di Messina. Alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore con delega alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro, l’evento è stato presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Zanca, moderata dal giornalista Francesco Casicci. All’incontro con la stampa hanno preso parte il team leader Juventus Academy Italia, Andrea Vaccarono; la presidente dell’SSD UNIME Silvia Bosurgi; Ignazio Consiglio per la Fair Play Messina; e il presidente provinciale FIGC di Messina Leonardo Lacava.

Le parole del sindaco Basile

“Sono lieto di presentare oggi insieme a voi – ha spiegato il sindaco Basile – la seconda edizione del Torneo dello Stretto. Ritrovarci qui, a distanza di un anno, significa che l’evento è cresciuto ed è stata gradita l’ospitalità di Messina, insieme alle strutture sportive. Si tratta di una manifestazione di livello assoluto per il settore giovanile, che consente, oltre al valore strettamente calcistico, di vivere anche una tre giorni di turismo sportivo, fonte di crescita anche per il nostro tessuto sociale ed economico. Siamo orgogliosi che la Juventus e altri club prestigiosi possano avvicinarsi alla nostra città”.

“Dimostriamo ancora una volta che Messina è una città accogliente capace di ospitare eventi in assoluta sicurezza. Il Torneo dello Stretto, tra calciatori, accompagnatori e dirigenti, crea un movimento calcistico di 700 persone, di cui 450 ospiti delle strutture ricettive cittadine. Le squadre partecipanti sono aumentate da 30 nella scorsa edizione a 47 in quella in corso, a dimostrazione della crescita di questo avvenimento, che rappresenta un appuntamento prestigioso e qualificato nel panorama del calcio giovanile”.

Nel corso degli altri interventi, oltre ad illustrare la manifestazione e i suoi valori tecnici, è stata ringraziata l’Amministrazione comunale per il supporto fondamentale nelle varie fasi organizzative e per il continuo movimento sportivo creato in città.

Il torneo di calcio giovanile, riservato alle categorie esordienti 2011, esordienti 2012 e pulcini 2013, autorizzato dalla FIGC, si svolgerà da venerdì 16 a domenica 18 febbraio con la partecipazione di 47 squadre provenienti da otto regioni quali Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Toscana, Lombardia e Piemonte, in rappresentanza di ventidue comuni italiani, che si misureranno nei campi della Cittadella Sportiva Universitaria, dei Rogazionisti, dell’Ambiente Stadium e del Fair Play Cristo Re. La Juventus sarà presente con tutti i gruppi che parteciperanno, sotto età di un anno, in ciascuna categoria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.