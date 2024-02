Messina: torna al cinema Apollo ”Nel Blu dipinto di Blu!”

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Messina Social City, il cinema Apollo e l’associazione Apollo Spazio Arte, ha fortemente voluto ripresentare l’iniziativa “Nel Blu dipinto di Blu!” per la programmazione di un cineforum “Autism Friendly Screening”, un particolare sistema di adattamento ambientale che rende la sala cinematografica un luogo accogliente e accessibile anche per chi è particolarmente sensibile alle stimolazioni esterne grazie ad alcuni accorgimenti. Le luci non vengono spente completamente ma rimangono soffuse, i suoni sono leggermente più bassi e ovattati e agli spettatori viene lasciata la possibilità di muoversi liberamente in sala: una condizione ideale per chi presenta disturbi dello spettro autistico, ma anche per famiglie con bambini e per chiunque voglia vivere un momento di condivisione.

La seconda edizione è stata illustrata oggi a palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore. All’incontro con la stampa hanno partecipato, tra gli altri, la presidente della Messina Social City Valeria Asquini, insieme alla consigliera del CdA Daniela Bruno; Giovanni Pioggia, responsabile Irib Cnr Messina, con Flavia Marino, ricercatrice e psicologa dell’Irib Cnr di Messina; la coordinatrice del tavolo tecnico autismo, dott.ssa Santina Patanè, con una rappresentanza dei componenti del tavolo; e Loredana Polizzi dell’Associazione “Apollo Spazio Arte” e titolare del Cinema Apollo.

“‘Nel Blu dipinto di Blu!’ – ha spiegato il sindaco Basile – è un’iniziativa che rappresenta un’occasione di sensibilizzazione al tema dell’autismo, voluta dall’Amministrazione comunale. Ringraziamo tutti gli attori che fanno rete e in particolare il Cinema Apollo, la cui chiusura è stata scongiurata e di questo non possiamo che esserne contenti. ‘Blu dipinto di Blu!’ è un momento di aggregazione e di inclusione, perché consentirà alle persone con autismo di vivere in assoluta serenità l’esperienza cinematografica in sala durante la proiezione di un film attraverso accorgimenti che riguarderanno le luci, i suoni e una maggiore libertà di movimento. Invitiamo la cittadinanza a partecipare per una Messina sempre più coinvolta e inclusiva”.

“Prosegue l’impegno per l’autismo da parte dell’Amministrazione comunale – ha evidenziato l’assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore – che diventa sempre più concreto come confermato anche dall’avviso pubblico diffuso ieri per l’individuazione di enti del terzo settore per progetti utili alla collettività in vari ambiti. Attraverso azioni come ‘Nel Blu dipinto di Blu!’, che coinvolgono la città nelle sue varie componenti, si diffonde sul territorio la cultura dell’inclusione sociale per ragazzi speciali che meritano la nostra massima attenzione. Per queste ragioni per me oggi è una grande gioia presentare questa iniziativa”.

“Siamo fieri di accogliere tutte le occasioni che ci consentono di svolgere il ruolo educante della comunità che è alla base della democrazia partecipata e di una piena inclusione sociale”, è quanto dichiarato dalla presidente della Messina Social City Valeria Asquini, prevedendo il coinvolgimento dell’Azienda Speciale alle attività.

Un ciclo di proiezioni che vuole garantire un’esperienza inclusiva ed educativa per tutta la famiglia e la cittadinanza. Gli appuntamenti previsti, per la domenica mattina, permetteranno di accedere agli spettacoli con un biglietto d’ingresso ridotto a 4,00 €; per tutti i bambini e ragazzi con disabilità l’ingresso sarà invece gratuito.

Di seguito il dettaglio di proiezioni cinematografiche programmate presso il Cinema Apollo:

4 febbraio alle ore 11:00

Ferdinand

La fabbrica di cioccolato

18 febbraio alle ore 11:00

Alla ricerca di Nemo

Inside Out

3 marzo alle ore 11:00

L’era glaciale

Elemental

17 marzo alle ore 11:00

Toy Story

Coco

7 aprile alle ore 11:00

Troppo cattivi

Leo

21 aprile alle ore 11:00

Minions

Encanto

5 maggio alle ore 11:00

Madagascar

Wish

19 maggio alle ore 11:00

Red

Il libro della giungla.



