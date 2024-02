Messina, tavolo tecnico a palazzo Zanca per le finali della Coppa Italia di Beach Soccer

StrettoWeb

Si è tenuto nei giorni scorsi, a palazzo Zanca a Messina, un tavolo tecnico presieduto dall’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, affiancato dall’Esperto al ramo Francesco Giorgio, e rappresentanti della S.S.D Catania Beach Soccer nella qualità di promoter in vista dell’evento clou, organizzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimenyo Beach Soccer, che vedrà la città di Messina protagonista della Tappa di Coppa Italia di Beach Soccer 2024 con diretta sul canale dedicato di DAZN.

L’incontro è stato stabilito al fine di delineare i primi aspetti logistici e organizzativi propedeutici allo svolgimento dell’evento sportivo nel quale atleti provenienti da tutta l’Italia si contenderanno la finale promossa dal Comune di Messina. La città dello Stretto si prepara dunque ad ospitare le finali della Coppa Italia maschile di beach soccer dal 27 al 30 giugno prossimi.

Le parole dell’assessore Finocchiaro

A margine dell’incontro tecnico l’assessore Finocchiaro ha sottolineato “l’allestimento di un grande evento sportivo presuppone una macchina organizzativa in grado di accogliere le squadre e il pubblico. Per questa ragione è necessario un lavoro di squadra sinergico per accogliere al meglio la manifestazione sportiva”. “Siamo orgogliosi, come ha commentato il sindaco Federico Basile al momento dell’annuncio da parte del CEV – ha proseguito Finocchiaro – di ospitare a Messina la finale di Coppa Italia di Beach Soccer 2024 in una delle località più suggestive al mondo, per coniugare mare e sport e più in generale turismo sportivo. Un’occasione questa, frutto di un impegno e di una visione strategica del nostro programma amministrativo per rendere Messina protagonista di grandi eventi non soltanto di musica e spettacolo, dei quali andiamo già fieri, ma anche protagonista e ancora più attrattiva per i grandi eventi sportivi che generano un’attività di promozione del territorio con arrivi e presenze da tutto il mondo”.

