Messina, stato di agitazione dei lavoratori LTS Ambiente

Nessuna certezza per il pagamento dello stipendio del mese di dicembre si lavoratori della LTS ambiente e nessuna convocazione d’incontro. Questo quanto emerge da un documento della Fp Cgil e Fit Cisl che stanno seguendo la vertenza.

I responsabili dei servizi igiene e ambiente della FP Cgil Carmelo Pino e della Fit Cisl Salvatore Todaro, hanno attivato le procedure di raffreddamento alla LTS ambiente per trovare una risoluzione positiva della vertenza.“Negli ultimi mesi – affermano – registriamo ritardi cronici nel pagamento degli stipendi, con forti tensioni tra i lavoratori che ogni giorno assicurano regolarmente il servizio pubblico”. Abbiamo sospeso lo straordinario e i prolungamenti orari, i lavoratori per andare avanti hanno chiesto aiuto a familiari ed amici per poter pagare mutui/ prestiti, utenze e medicinali, in un momento difficile dove si fa sempre più fatica per il carrello della spesa non prendere regolarmente lo stipendio diventa un dramma. Auspichiamo a breve una soluzione altrimenti saremo costretti a dichiarare lo sciopero del servizio pubblico che penalizzano i cittadini che ogni giorno pagano la Tari”.

