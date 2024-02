Messina, sopralluogo alla Piscina Cappuccini | FOTO

StrettoWeb

Seduta esterna oggi per la commissione comunale Sport del comune di Messina che ha lasciato Palazzo Zanca per andare in sopralluogo alla piscina Cappuccini. Il Comune ha avviato i lavori per recuperare la parte della struttura con l’obiettivo di aprire nel più breve tempo possibile.

Le parole di Carbone

“Uno stato di degrado generalizzato che fa rabbuiare il cuore e sul quale bisogna intervenire in maniera sistematica. I lavori per la sistemazione della piscina esterna saranno ultimati tra fine Aprile ed inizio Maggio ma occorrerà vigilare sulla procedura di affidamento così da renderla immediatamente fruibile“, è quanto afferma il consigliere comunale Dario Carbone. “Ho proposto per mettere a regime la piscina interna chiusa ormai dal 2019 per il crollo del tetto – unitamente ad altri colleghi consiglieri – una soluzione di buon senso che consentirebbe di risparmiare tempo e risorse economiche: la copertura con un pallone pressostatico”, conclude Carbone.

