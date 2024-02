Messina senz’acqua: confermato il distacco per i lavori alla condotta, disagi per 48 ore

StrettoWeb

Fine settimana di disagi a Messina. Terzo distacco (saranno in totale cinque) della distribuzione idrica per i programmati lavori alla condotta idrica di Fiumefreddo. Alle 7 di venerdì cominceranno i lavori per i quali è previsto il completamento entro le 24 ore. Possibili disagi sino a domenica

Nel corso dell’incontro il sindaco Federico Basile, il direttore generale del Comune Salvo Puccio, l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, unitamente alla presidente di AMAM Loredana Bonasera e ai componenti il CdA Alessandra Franza e Adriano Grassi e il direttore generale della SpA Pierfrancesco Donato, hanno illustrato il piano di supporto alla popolazione che verrà attivato dalle ore 8 di venerdì 23 sino a domenica 25 febbraio, sotto la guida del Centro Operativo Comunale (COC).

Tra qualche ora saranno indicati le fonti di approvvigionamento idrico e i numeri utili da contattare predisposti nelle giornate di distacco dell’acqua, al fine di mitigare i disagi alla cittadinanza fino al ripristino dell’erogazione idrica, a conclusione degli interventi sulla condotta Fiumefreddo.

