Messina: riqualificazione del waterfront tra Boccetta e Annunziata, i vincitori del concorso di progettazione

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto entra nel vivo dell’azione di riqualificazione del waterfront nord del Porto di Messina comunicando i vincitori del concorso per il rifacimento urbanistico, architettonico e funzionale dell’area demaniale marittima tra i Torrenti Boccetta e Annunziata.

Progettualità

I benefici che si intendono registrare con l’intervento progettuale sono quelli di consentire l’attuazione delle funzioni portuali previste nel PRP (approdi per il dipor­to, impianti per gli sport acquatici, ormeggi per eventuali servizi marittimi di collegamento lon­gitudinale alla costa a fini turistici, rimessaggio a secco di piccole imbarcazioni da pesca, ecc.) all’interno di una riqualificazione complessiva dell’area che assicuri ampi spazi pubblici desti­nati a verde e alle attività sportive all’aperto oltre che luoghi di natura espositiva, ricreativa e culturale e una spiaggia urbana facilmente e liberamente fruibile dalla cittadinanza e dai tu­risti in transito e stanziali.

Vincitori

La commissione ha scelto 5 proposte, anche se la graduatoria è ancora provvisoria e diverrà definitiva solo dopo le previste verifiche.

1° classificato

Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da:

– Guendalina Salimei TStudio (capogruppo)

– Ai Engineering s.r.l.

– Ai Studio – Associazione Professionale

– Akkad Società di Ingegneria srl

– URBAN FUTURE ORGANIZATION S.R.L.

– Dott. Geol. Fabio Nicita

– AG&P greenscape S.r.l.

– Studio Associato “Miceli Ingegneri Associati”

2° classificato

Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da:

– PROGER AQUA – CONSORZIO STABILE (capogruppo/mandataria)

– PROGER s.p.a.

– Dinamica s.r.l.

– DHI s.r.l.

– Arch. Giovanni Vaccarini

– GO-Mobility s.r.l.

– P’ARCNOUVEAU

3° classificato

Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da:

– Studio Transit s.r.l. (capogruppo)

– Studio Faraone s.r.l.s.

– Aronica Ingegneria e Associati s.r.l.

– Sigma Ingegneria s.r.l.

– Dott. Geol. Sergio Dolfin

– Arch. Giulia Pentella

4° classificato

Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da:

– Park Associati s.r.l. (capogruppo)

– FOA Studio Architetti Associati

– Studio Colonna s.r.l.

– F&M Ingegneria s.p.a

– NCE s.r.l.

5° classificato

Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da:

– Ipostudio architetti srl (capogruppo)

– PROAP – Estudos e Projectos de Arquitectura paisagista Lda

– Arch. Luigi Piazza

– Arch. Carmelo Scolaro

– Arch. Fabio Vella

– AEI Progetti srl

– Musa-Epsus srl

– Ing. Giovanni De Domenico

– Studio Associato Caniparoli Geologia e Ambiente dei Dott. Caniparoli

– Ing. Carmelo Francesco Oliva

– Prof. Arch. Vincenzo Melluso (consulente)

– Prof. Dott. Francesco Vermiglio (consulente)

