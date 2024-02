Messina: record per il concerto di Marco Mengoni, in 2 ore venduti 10 mila biglietti

StrettoWeb

Il noto artista Marco Mengoni sarà allo Stadio “Franco Scoglio” il 24 luglio del prossimo anno. Unica tappa in Sicilia e Calabria, Mengoni ha annunciato al Tg1 le date dei concerti che toccheranno Napoli, Roma, Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari e appunto Messina. Intanto in soli due ore dall’inizio della vendita dei biglietti si è registrato un vero e proprio record: sono 10 mila i biglietti già venduti e si andrà verso il tutto esaurito.

“Messina si riconferma anche per il 2025 palcoscenico ideale per i grandi concerti. Siamo onorati ospitare a Messina Marco Mengoni, uno dei più amati cantautori italiani e un artista in grado di emozionare tutte le generazioni attraverso esibizioni originali che trasmettono messaggi profondi”, è quanto hanno affermato il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro.

