Messina: ecco il programma del Carnevale con sfilate di mascherine, infiorate, giochi per bambini

È tornato Carnevale e anche quest’anno il Comune di Messina ha pensato ai più piccoli e non solo, organizzando una tre giorni dedicata a loro in centro città e a villa Dante. Il programma dell’iniziativa denominata “Arriva il Carnevale” è stato presentato oggi, mercoledì 7 febbraio, dagli assessori della Giunta del sindaco Federico Basile, rispettivamente Enzo Caruso e Massimiliano Minutoli, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a palazzo Zanca, cui hanno preso parte il vice comandante del Corpo di Polizia municipale e comandante della Polizia metropolitana di Messina Giovanni Giardina e l’associazione MP Eventi, rappresentata da Maria Proscia e Patrizia Alessandro, con l’animazione Latin Flow Chic.

Caruso: “mantenere vive le tradizioni del Carnevale”

“Appuntamenti organizzati per festeggiare il Carnevale in maniera allegra e partecipata – ha dichiarato l’assessore Caruso – per stupire i più piccoli e favorire l’aggregazione di famiglie e bambini del territorio. È nostro intendimento mantenere vive le tradizioni del Carnevale con il duplice obiettivo di farlo scoprire alle giovani generazioni e, al contempo, per far vivere questa esperienza, che animerà la città, ai messinesi e non. Oltre alle associazioni, ringraziamo le società partecipate, le scuole e tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione degli eventi. Sperimentiamo in questa edizione un percorso a cui vorremmo dare continuità alla ricerca di un elemento caratterizzante per distinguerlo da altre città. Purtroppo, per motivi istituzionali, non è presente qui con noi l’assessore Cannata, che è parte attiva nel programma di ‘Arriva il Carnevale 2024’”.

Minutoli: “nelle arterie principali sono previste chiusure dinamiche”

L’assessore Minutoli ha evidenziato come si sia proceduto “alla predisposizione di un piano di emergenza funzionale e all’emissione di un’ordinanza viabile affinché lo svolgimento della manifestazione avvenga nella massima sicurezza. Nelle arterie principali sono previste chiusure dinamiche, che saranno operative soltanto al momento del passaggio della sfilata. Insieme al programma illustrato oggi, come da tradizione, le sei Municipalità hanno organizzato anche altri eventi. Un calendario che siamo sicuri sarà apprezzato dalla cittadinanza, grazie al lavoro di tutti gli addetti all’allestimento delle varie iniziative”.

Il programma

La tre giorni inizierà sabato 10 febbraio, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, a piazza Cairoli, con un’infiorata che abbellirà la piazza cittadina, curata dalle associazioni Impronte Messina e Le Muse di Reggio Calabria; e alle 16 l’appuntamento Carnevale a villa Dante, animato dalla Messina Social City, in collaborazione con l’associazione Insieme Siciliano, con momenti di giochi, sfilate e premiazione delle mascherine.

Domenica 11, a partire dalle 16, lungo l’isola pedonale di viale San Martino, si potrà assistere e partecipare alla sfilata di gruppi in maschera accompagnata da performance di animazione a cura di Latin Flow Chic.

I colori del Carnevale, l’animazione e la sfilata di gruppi in maschera proseguirà poi l’ultimo giorno di Carnevale, martedì 13, sempre dalle 16 lungo l’isola pedonale di viale San Martino e a conclusione della serata si terrà la cerimonia di premiazione dei gruppi in maschera, a piazza Cairoli, dove si svolgeranno anche balli di gruppo e altre attività.

