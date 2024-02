Messina, piano di Protezione Civile Comunale: ok bipartisan dalla commissione, adesso il passaggio in consiglio comunale

StrettoWeb

La VI Commissione consiliare del comune di Messina, presieduta dal consigliere comunale Giuseppe Busà, si è riunita oggi, mercoledì 28 febbraio, a palazzo Zanca, per la trattazione all’ordine del giorno del Piano comunale di Protezione civile. Alla seduta, sono stati invitati a partecipare l’assessore con delega alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, il dirigente Antonio Cardia, l’esperto comunale al settore Antonio Rizzo e il geologo Sebastiano Monaco. La seduta è stata occasione per un ulteriore approfondimento ed un confronto sui contenuti del nuovo Piano di protezione civile, che in un clima di serenità si è conclusa con il voto fovarevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Minutoli: “atto di grande responsabilità”

“Una atto di grande responsabilità – commenta l’assessore Minutoli – che segna il passaggio, per la prima volta, all’esame del Consiglio comunale del nuovo piano di protezione civile del Comune di Messina. Un iter che ha visto la partecipazione di tutti gli attori interessati, dalle Circoscrizioni, alla Giunta, la VI Commissione consiliare competente, sino adesso al Consiglio comunale. La prevenzione e la sicurezza del territorio sono aspetti prioritari del programma di governo del sindaco Basile, soprattutto per Messina caratterizzata da un territorio a rischio idrogeologico, per la quale è indispensabile garantire uno strumento adeguato a fronteggiare tutte le emergenze”, conclude Minutoli.

