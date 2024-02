Messina, open Day straordinario all’Istituto Tecnico per i Trasporti e la Logistica “Caio Duilio”

StrettoWeb

“Open Day” straordinario all’Istituto Tecnico per i Trasporti e la Logistica “Caio Duilio” di Messina. Venerdì 9 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e Sabato 10 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 14.00 lo storico istituto di via La Farina sarà aperto ancora una volta alla cittadinanza per presentare la sua corposa offerta formativa per l’anno scolastico 2024/2025 ai giovani che si apprestano a concludere il percorso di studi di istruzione secondaria di primo grado e alle loro famiglie.

Ma la vera novità di quest’anno è l’introduzione dei Percorsi di Istruzione per gli Adulti (ex corsi serali) negli indirizzi Conduzione del Mezzo Navale, Conduzione degli apparati ed impianti marittimi e Logistica. Le competenze ed i profili professionali avranno le stesse caratteristiche di quelli dei corrispondenti percorsi del Corso Diurno, come l’iscrizione a qualunque Corso di Laurea e partecipazione a tutti i concorsi sia pubblici che privati. Le attività di orientamento programmate durante la giornata prevedono anche la visita ai sette nuovi laboratori di recente inaugurazione, nei quali sarà possibile assistere ad esercitazioni didattiche di navigazione e di funzionamento di una sala macchine.

Sarà possibile, inoltre, partecipare ad esercitazioni di astronomia nello storico planetario e ricevere informazioni negli appositi corner curati dalla Marina Militare, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Aeronautica militare. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale www.nauticomessina.edu.it. Tutti gli approfondimenti sull’Offerta Formativa della scuola sono, comunque, disponibili anche sulle pagine Facebook e Instagram della scuola ed è attivo anche un canale dedicato su Youtube.

