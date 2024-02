Messina, Mortelliti sulle criticità del Mercato di Giostra: “l’amministrazione comunale è intervenuta protamente”

StrettoWeb

In riferimento alle segnalazioni di criticità pervenute da alcuni operatori del mercato di Giostra relative alle condizioni igienico-sanitarie dei bagni, il consigliere comunale Raimondo Mortelliti, insieme ai componenti dei gruppi consiliari di maggioranza, ringrazia “per l’immediato e proficuo intervento l’assessore con delega alle Attività Produttive e Promozionali Massimo Finocchiaro che, a seguito delle segnalazioni da me ricevute – spiega il consigliere Mortelliti – e prontamente inoltrate all’assessore, si è subito attivato con gli uffici competenti per rendere idonei e pronti all’uso i servizi igienici e l’intera area adiacente, che risultavano in condizioni igienico-sanitarie disastrose, a causa di una sporcizia diffusa e di mancati interventi precedenti”.

“Ringrazio infine gli uffici competenti per la solerzia con la quale sono intervenuti e si auspica che tali attività si registrino con una certa periodicità anche negli altri mercati cittadini”, conclude Mortelliti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.