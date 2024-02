Messina: matrimoni fuori dal Comune, arriva l’ok del Consiglio comunale

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Messina si è riunito in seduta ordinaria per il prosieguo dell’attività deliberativa. I lavori d’Aula hanno previsto la discussione sul Regolamento municipale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili al di fuori della sede comunale.

Il consiglio comunale dopo avere accolto sei emendamenti, cinque dei quali presentati dall’assessore proponente Massimiliano Minutoli e uno dal gruppo consiliare FdI, ha approvato, con venticinque voti favorevoli, un astenuto e nessuno contrario, l’atto di modifica del regolamento municipale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili al di fuori della sede comunale.

Minutoli e Basile: “il provvedimento è stato perfezionato sotto l’aspetto giuridico-amministrativo”

“Esprimiamo particolare soddisfazione – dichiarano il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli, presente in Aula – per l’approvazione di questo regolamento che consentirà alla cittadinanza di celebrare i matrimoni civili in luoghi a loro graditi al di fuori della sede comunale di Palazzo Zanca. Il provvedimento è stato perfezionato sotto l’aspetto giuridico-amministrativo in considerazione di alcune modifiche necessarie e in linea con la normativa vigente. Concluso l’iter, subito dopo la pubblicazione del bando e dell’avviso pubblico i cittadini potranno scegliere dove celebrare i matrimoni”. L’assessore Minutoli ha ringraziato l’Aula per avere fornito la possibilità ai cittadini di ottenere questo beneficio atteso da anni.

Messina: modifica al Regolamento per la celebrazione dei matrimoni fuori da Palazzo Zanca

Oggi, in consiglio comunale a Messina, ha discusso sul provvedimento che disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili così come regolati dalle disposizioni vigenti ed è diviso nei seguenti articoli: 1) Oggetto e finalità del regolamento; 2) Ufficiali celebranti; 3) Luogo della celebrazione; 4) Requisiti dei luoghi di celebrazione; 5) Istituzione degli uffici distaccati dell’ufficio di Stato Civile; 6) Giornate e orario di celebrazione; 7) Tariffe per il servizio matrimoniale a pagamento; 8) Ripartizione dei proventi; 9) Organizzazione del servizio; 10) Richiesta della celebrazione; 11) Matrimonio con l’ausilio di un interprete; 12) Matrimonio su delega; 13) Oneri del proprietario; 14) Addebiti rituali-Responsabilità per le cose in custodia; 15) Prescrizioni per l’utilizzo degli spazi; 16) Divieto di sospensione del servizio presso gli uffici distaccati; 17) Entrata in vigore.

La soddisfazione del sindaco Basile

“I risultati nascono da un costante lavoro di squadra e anche oggi grazie ad un consiglio comunale compatto sotto l’occhio attento dell’assessore Massimo Minutoli abbiamo portato un importante risultato legato alla modifica al Regolamento municipale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili al di fuori della sede comunale di Palazzo Zanca”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “Questo regolamento consentirà alla cittadinanza di celebrare i matrimoni e unioni civili in luoghi a loro graditi al di fuori della sede comunale di Palazzo Zanca. Il provvedimento è stato perfezionato sotto l’aspetto giuridico-amministrativo in considerazione di alcune modifiche necessarie e in linea con la normativa vigente. Concluso l’iter, subito dopo la pubblicazione del bando e dell’avviso pubblico i cittadini potranno scegliere dove celebrare i matrimoni“, conclude Basile.

