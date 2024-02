StrettoWeb

Distribuzione idrica sospesa a Messina dal Viale Boccetta a Piazza Castronovo. Si comunica che in Via Monsignor D’Arrigo sono in corso i lavori di ripristino.

Le attività di supporto saranno garantite dal servizio di assistenza AMAM SpA al numero 090 3687711

