Messina: lite tra minorenni a Villaggio Aldisio, 12enne accoltellato all’addome

StrettoWeb

Nel pomeriggio del 30 gennaio scorso, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud, su segnalazione al 112 ricevuta dalla Centrale Operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Policlinico, a seguito del ricovero di un 12enne con una ferita all’addome, provocata dal colpo inferto con un’arma da taglio. Giunti sul posto, i Carabinieri, dopo aver accertato che il ragazzo non versava in pericolo di vita, preso atto della situazione, hanno avviato un’immediata attività investigativa che, sviluppata attraverso l’escussione di testimoni e altri accertamenti, ha consentito di riscostruire la dinamica dei fatti.

Dalle verifiche condotte dai militari dell’Arma, è emerso che, poco prima, in una via del Villaggio Aldisio, il 12enne sarebbe stato ferito con un fendente da un 13enne, armato di un coltello. Il giovane presunto aggressore, non imputabile per via dell’età, è stato segnalato pertanto dai Carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina. Il 12enne ferito, che fortunatamente non ha subito gravi conseguenze, è stato quindi trattenuto in osservazione in ospedale venendo poi dimesso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.