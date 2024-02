Messina, Leanza (Pd): “il sistema agricolo siciliano rischia il collasso”

StrettoWeb

“L’agricoltura italiana è in crisi. Lo dimostrano i dati produttivi, che sono in calo da anni, e le proteste degli agricoltori, che chiedono a gran voce sostegno e riconoscimento. Il governo, però, sembra ignorare le loro richieste e ritardare il pagamento degli aiuti previsti dalla normativa europea e nazionale“, è quanto afferma il deputato regionale del Pd, Calogero Leanza. “Si tratta di una situazione inaccettabile, che mette a rischio la sopravvivenza di un settore strategico per l’economia e l’ambiente del nostro Paese. L’agricoltura italiana ha bisogno di investimenti, innovazione, semplificazione e tutela. Non di promesse, burocrazia e tagli“, rimarca Leanza.

“Esprimo la mia solidarietà agli agricoltori e mi unisco al coro di coloro i quali lamentano l’inefficienza del sistema che sta tradendo le aspettative di migliaia di imprese e famiglie. Mi rendo disponibile in prima persona per trovare le soluzioni – anche coinvolgendo tecnici e parti sociali – e chiedo, quindi, di intervenire con urgenza e per sbloccare le risorse necessarie e pensare ad una seria riscrittura del sistema, per garantire il futuro dell’agricoltura siciliana ed italiana”, conclude Leanza.

