Messina: incompatibilità di Maurizio Croce, il consiglio comunale approva l’avvio del procedimento di decadenza

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Messina, in seduta straordinaria, ha approvato “la proposta di delibera relativa alla contestazione al consigliere Maurizio Croce delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità sopravvenuta, di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 31/1986”.

Su 31 presenti, in 16 hanno votato favorevolmente (la maggioranza e i due consiglieri comunali del Pd), contro 15 “no” (l’intero centrodestra). Adesso il consigliere Maurizio Croce, ex candidato sindaco del Centro/Destra e soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, avrà 10 giorni per dimostrare di essere compatibile alla carica.

Messina, caso Croce: oltre 600 assenze tra consiglio comunale e commissioni

Sul candidato sindaco del Centro/Destra, Maurizio Croce, che ha perso le elezioni comunali di Messina contro Federico Basile, è scoppiata una vera e propria bufera ormai da mesi. Il motivo? La sua presenza o meglio assenza dai consigli comunali e dalle commissioni. I dati sono impietosi: da inizio mandato ha partecipato a poche sedute sedute di Consiglio comunale su oltre 160 e se contiamo anche le commissioni le assenze sono oltre 600.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.