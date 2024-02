Messina: grande festa per i 100 anni di nonna Caterina

StrettoWeb

Ancora un traguardo speciale, da condividere con le persone più care. È quanto ha vissuto la concittadina Caterina Calapai che proprio ieri, giovedì 15 febbraio ha compiuto 100 anni. Una ricorrenza a cui si è unita anche l’Amministrazione Comunale di Messina, con l’assessore ai Rapporti con le Municipalità Massimiliano Minutoli che si è recato sul luogo dei festeggiamenti, in rappresentanza del sindaco Federico Basile, per portarle la targa omaggiata dal Comune ai cittadini centenari.

A festeggiare la signora Caterina attorniata dagli affetti più cari, con i figli, nipoti e pronipoti, hanno preso parte il Consigliere comunale Margherita Milazzo e una delegazione di rappresentanti della VI Municipalità “Peloro” rispettivamente, il presidente Francesco Pagano e i consiglieri Giovanni Battista Celi, Domenico Fornaro e Giovanni Donato per porgere gli auguri alla concittadina residente a Castanea ricadente nel territorio della circoscrizione rappresentata, i quali hanno anche donato una targa rappresentativa della VI Municipalità.

Minutoli: “un giorno di grande importanza”

“Un giorno di grande importanza – ha sottolineato l’assessore Minutoli – al quale ci uniamo per festeggiare insieme, con gratitudine e senso di rispetto per chi, con le sue esperienze e i suoi preziosi ricordi, è ancora un irrinunciabile punto di riferimento per la comunità di appartenenza. Gli auguri sinceri che rivolgiamo alla signora Caterina, uno su tutti è che possa condividere ancora tanti momenti con i suoi affetti più cari, in gioia e serenità”.

Nonna Caterina ha 7 nipoti

Nata a Messina il 15 febbraio del 1924, la signora Calapai ha sempre fatto la casalinga dedicandosi alla cura della famiglia, il marito e i tre figli. Oggi, nonna di 7 nipoti e bisnonna di 11 pronipoti, alcuni dei quali si prendono amorevolmente cura di lei.

