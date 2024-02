Il Messina Futsal pareggia in casa contro la Gear Piazza Armerina

StrettoWeb

Il Messina Futsal si è dovuto accontentare di un punto nel match contro la Gear Piazza Armerina. La sfida del “PalaLaganà”, valida per la 5^ giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5, è terminata, infatti, in parità (5-5). Giallorossi subito in vantaggio grazie allo spettacolare tiro al volo di Marcio Garcia. Il raddoppio porta la firma di Lautaro Mendez. Gli ospiti riescono, però, a riequilibrare la situazione grazie alla doppietta di Di Maria. Al 15’ Nanni Piccolo riporta di nuovo avanti il quintetto dello Stretto. Nel finale di tempo, la coppia arbitrale non ravvisa irregolarità su un intervento dubbio in area ai danni di Piccolo ed espelle dopo Garcia (doppio giallo, il primo apparso esagerato).

In avvio di ripresa, con l’uomo in meno, i padroni di casa incassano il 3 a 3. La Gear Piazza Armerina opera sorpasso ed allungo, sfruttando anche il “rosso” a Giuseppe Coppolino e un pizzico di fortuna, quando Emanuele Fichera centra il palo e sulla ripartenza Noto insacca la sfera del momentaneo 3-5. A questo punto, i peloritani si proiettano costantemente in avanti con il “quinto di movimento”. Mendez riduce le distanze e Antonino D’Angelo firma al 18’ l’aggancio. A 5” dalla sirena, Mendez ha sui piedi la possibilità di centrare il successo, ma non finalizza un libero e la successiva ribattuta sulla respinta del portiere.

Risultati e classifica

Risultati 16ª giornata serie A2 (girone D): New Taranto-Città di Palermo 3-1; Aquile Molfetta-Futsal Canicattì 2-6; Dream Team Palo del Colle-Bitonto 5-3; Messina Futsal-Gear Piazza Armerina 5-5; Audace Monopoli-Ecosistem Lamezia 3-0; Mascalucia C5-Sammichele 1-1.

Classifica: New Taranto e Futsal Canicattì 37; Mascalucia C5 32; Bitonto 29; Sammichele 22; Audace Monopoli e Ecosistem Lamezia 21; Dream Team Palo del Colle 19; Gear Piazza Armerina 17; Messina Futsal 16; Aquile Molfetta 10; Città di Palermo 8.

GIOVANILE – Niente da fare per l’Under 19, superata in trasferta dal Villaurea per 9-1 nel torneo nazionale di categoria.

