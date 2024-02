Messina, domani l’inaugurazione dell’esposizione bibliografico-documentale “Sulle Tracce Antonelliane”

StrettoWeb

Domani, venerdì 23 febbraio, alle ore 17, presso la Biblioteca regionale Universitaria “Giacomo Longo”, presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso, si terrà l’evento, patrocinato dal Comune di Messina, “Sulle Tracce Antonelliane”, inaugurazione dell’esposizione bibliografico-documentale, in occasione del progetto “Messina, città di Antonello”, realizzato nel 70° anniversario della Grande Mostra “Antonello da Messina e la pittura del ‘400 in Sicilia” del 1953, promosso dall’Amministrazione comunale.

Organizzata dalla Biblioteca regionale Universitaria “Longo”, l’iniziativa propone un’esposizione bibliografico-documentale, tra Fondi Antichi e Libro Moderno, per ripercorrere i molteplici risvolti artistici di Antonello da Messina. Dopo l’inaugurazione dell’evento, che si svolge in collaborazione con le associazioni “Cara Beltà-Sicilia” e “Antonello da Messina”, il sindaco Basile e le altre autorità presenti porgeranno i saluti istituzionali. A seguire l’introduzione della direttrice della Biblioteca Tommasa Siragusa e alcuni contributi di Gioacchino Barbera, storico dell’Arte e già direttore del Museo regionale di Messina; di Grazia Musolino, storica dell’Arte e già dirigente regionale di Struttura; e di Milena Romeo, giornalista e presidente di Cara Beltà-Sicilia e dell’associazione nazionale “Antonello da Messina”. La rassegna presenterà, secondo un’articolata suddivisione in sezioni, il patrimonio librario riferito alla figura e alle opere di Antonello, anche a confronto con i fiamminghi, gli artisti italiani del suo tempo e i pittori antonelliani. Si potranno visionare rare stampe d’epoca e volumi dei pregiati Fondi Antichi.

