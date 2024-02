Messina, la denuncia di Gioveni: “lavori in centro città eseguiti male, con potenziale danno erariale”

StrettoWeb

“Ecco altri esempi di lavori eseguiti male, senza alcun criterio logico in termini di funzionalità e con consequenziale ed inutile dispendio di risorse e quindi con potenziale danno erariale“. E’ quanto afferma consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, denuncia, “con foto alla mano, le ennesime anomalie nello svolgimento di lavori pubblici in centro città, raccogliendo le legittime lamentele dei cittadini, consci che per queste lavorazioni si impiegano i soldi della collettività“.

“Dopo il caso di via Dei Mille con i sensori dei parcheggi smontati per realizzare un tratto di pista ciclabile – spiega Gioveni – vi sono altri casi altrettanto eclatanti. Come dimostrano alcune foto allegate – prosegue il consigliere – in via Dei Verdi, in particolare nel tratto compreso fra via Cesare Battisti e corso Cavour dove sono stati eseguiti dei lavori di bitumazione, i tombini per lo scolo delle acque bianche sono stati alcuni totalmente coperti, altri invece riempiti di bitume, con conseguente pregiudizio in caso di forte pioggia ed inevitabile dispendio di risorse per l’inevitabile pulizia degli stessi”.

“Inoltre – aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia – in via E.L. Pellegrino (ma non solo in questa arteria) sono state predisposte le sedi per la piantumazione degli alberi nell’ambito del progetto ForestaMe, causando il decentramento dei sensori che quindi, dopo essere stati installati, dovranno essere smontati di nuovo e poi nuovamente rimontati nei nuovi baricentri dei futuri nuovi stalli! Possibile che si debba continuare così (anzi “perseverare” così), con dispendio di risorse e perdite di tempo a causa di mancati coordinamenti fra dipartimenti? – si chiede indignato il capogruppo. E’ ovvio che a questo punto – conclude Gioveni – si rende necessaria una audizione urgente in Aula del direttore generale del Comune Salvo Puccio per comprendere meglio i motivi di queste storture ed accertare definitivamente le responsabilità”.

