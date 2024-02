Maxi tamponamento sull’A22: oltre 100 veicoli coinvolti e numerosi feriti

StrettoWeb

Enorme tamponamento a catena sull’A22, probabilmente a causa della nebbia, tra le uscite di Reggiolo (Reggio Emilia) e Carpi (Modena). Diversi i mezzi coinvolti, traffico bloccato e disposte le chiusure dei caselli dal Mantovano fino al Modenese. La decisione di chiudere il tratto in entrata è stata presa per ridurre la pressione. Progressivamente verranno riaperti gli svincoli, via via che la situazione si risolverà.

Cresce, con il passare dei minuti, il bilancio dei feriti a seguito del maxitamponamento causato dalla nebbia in A22 questa mattina e che ha coinvolto un centinaio di veicoli, dal km 288 al 294, in direzione sud. Al momento il bilancio è di 25 feriti: 11 sono stati condotti in codice uno, ossia di bassa gravità all’ospedale di Carpi; 9 sempre in codice uno al Policlinico di Modena, 3 in codice due, ossia di media gravità negli ospedali di Baggiovara e Carpi nel Modenese e in quello di Mantova e 2 in codice tre ossia molto gravi. Uno portato all’ospedale di Baggiovara, nel Modenese e uno a Bologna.

