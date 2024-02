Il Capo dello Stato al Ministro Piantedosi: “con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento”

StrettoWeb

Quanto successo ieri durante i cortei pro Palestina a Firenze e Pisa hanno irritato il Capo dello Stato. La Polizia ha creato uno sbarramento per evitare l’accesso dei manifestanti in varie zone sensibili delle città e tutto ciò ha creato enorme tensione. In merito a tutto questo, il Quirinale ha diramato una nota stampa che riportiamo integralmente.

“Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell’Interno, trovandone condivisione, che l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento”. E’ quanto si legge nella nota del Quirinale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.