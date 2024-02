Mario Mori: “Nord primo finanziatore della ‘Ndrangheta, non parlarne fa comodo a tutti”

StrettoWeb

“Sì sono d’accordo. Il nord è il primo finanziatore della ‘Ndrangheta”, lo ha dichiarato il generale Mario Mori ex comandante dei ROS e direttore del SISDE. Mori ha rilevato la “totale assenza dal dibattito pubblico sul tema della borghesia mafiosa” nel corso di un’intervista per il web talk KlausCondicio: “Io sono sostenitore del fatto che la mafia militare sia sconfitta ma c’è una seconda mafia molto più pericolosa che consiste nella cultura mafiosa che si espande e va al di là delle regioni connotate dal programma mafioso. Ormai sta diventando un modo di approcciare tutti i rapporti della società. La mafia è diventata un tumore che sta invadendo sempre di più. Da una parte non si avverte e chi la avverte è perché si è inserito e la sfrutta, ma non la sfrutta con il sistema che c’era un tempo. Per esempio la Lombardia è connotata dalla presenza della ‘Ndrangheta calabrese, ma i morti sono pochissimi perché l’approccio è diverso: non c’è più bisogno di minacciare con la pistola ma i mafiosi ti comprano tramite i soldi che costano sempre meno perché si ottengono tramite la vendita della droga. Della mafia borghese non se ne parla perché forse non conviene a nessuno”, ha spiegato Mori, coautore assieme al colonnello Giuseppe De Donno del libro “La verità sul dossier mafia-appalti”.

Mario Mori: “Giammanco ricattava magistrati e persone delle istituzioni”

“L’ex magistrato e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo Pietro Giammanco ricattava gli altri magistrati e anche persone delle istituzioni, era uno che aveva conoscenze che gli consentivano di comportarsi così. È allucinante che un uomo come lui abbia condizionato la vita di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino costringendoli a non agire come volevano e che dal 19 luglio 1992 a quando è morto nel novembre del 2018 nessuno lo abbia mai interrogato”, ha dichiarato il generale Mario Mori ex comandante dei ROS e direttore del SISDE e coautore assieme al colonnello Giuseppe De Donno del libro “La verità sul dossier mafia-appalti” rispondendo ad alcune domande del giornalista Klaus Davi per il web talk KlausCondicio.

Mario Mori: “i magistrati che non fanno nomi avvelenano i pozzi”

“Non valgono nulla”. “Baiardo può dire quello che vuole perché è un truffatore. Quello che offende me come cittadino e come ufficiale di polizia giudiziaria di un tempo è il comportamento di tanti magistrati. Se hai questo ruolo e vai in televisione devi fare tutti i nomi, sei obbligato a farlo altrimenti non vali nulla, sei un poveretto. Sei uno scorretto per la funzione che hai e al posto di pulire i pozzi, li avveleni“, ha dichiarato, parlando della cattura di MMD, il generale Mario Mori ex comandante dei ROS e direttore del SISDE e coautore assieme al colonnello Giuseppe De Donno del libro “La verità sul dossier mafia-appalti” rispondendo ad alcune domande del giornalista Klaus Davi per il web talk KlausCondicio.

