Mare Fuori 4, ecco la nuova stagione: dove eravamo rimasti e cosa aspettarci

Dalla mezzanotte di oggi, 1 febbraio 2024, ha inizio la 4ª stagione di Mare Fuori. Sono infatti stati pubblicati su Rai Play i primi 6 episodi, mentre dal 14 febbraio la serie andrà in onda su Rai 2 ogni mercoledì e scatteranno i successivi 6 episodi, per un totale di 12 (durano in media 60 minuti). La nuova stagione prosegue sulla scia del grande successo delle precedenti. La storia, com’è noto, racconta la quotidianità di alcuni minorenni rinchiusi nell’IPM di Napoli.

Dentro le sbarre si incrociano i destini di figli di famiglie malavitose, di ragazzi finiti dentro per incidenti, truffe, errori. Con un unico obiettivo: quello della ripartenza, della speranza, della seconda possibilità, perché “c’è o mar for”. Ad aiutare i ragazzi a provare a uscire da una situazione difficile, un team di educatori che hanno il compito di supportare i giovani a fare la scelta giusta, per non ricadere nuovamente nel baratro dell’illegalità.

Mare Fuori 4, dove eravamo rimasti

Il gran dilemma da sciogliere è quello relativo alla scena finale dell’ultima stagione: chi ha sparato? Carmine e Rosa si vedono di nascosto per suggellare il proprio amore, ma spunta il padre di lei, Don Salvatore, padre anche di Ciro Ricci. Ha scoperto la storia tra i due e chiede alla figlia di sparare. Carmine prova a farla desistere, poi parte un colpo, ma non sa si di chi. In tutto ciò Edoardo è in ospedale dopo l’agguato in seguito alla sua fuga dal carcere, e Kubra ha scoperto di essere la figlia di Beppe, ma ci è rimasta male. A guidare l’istituto è la nuova direttrice, Sofia, che nasconde dubbi e misteri (tutti da scoprire) dopo l’addio con Paola. In cella scoppia l’ennesima storia d’amore, ma omosessuale, tra Milos e Cucciolo, che per evitare conseguenze vogliono tenerla segreta.

Mare Fuori, cosa aspettarci

La grande curiosità è senza dubbio relativa alla sparatoria. Chi è stato? E verso chi? Ci sono conseguenze? Resta poi da capire se e quando Edoardo si riprenderà, così come se Kubra e Beppe recupereranno davvero il proprio rapporto. Non mancheranno nuovi personaggi e nuove storie, sempre nel contesto di educare a sperare in una vita migliore e nell’obiettivo di recuperare ragazzi a cui è stata data una seconda possibilità.

