StrettoWeb

Una notizia bellissima, storica ed eccezionale è avvenuta in Italia, più precisamente a Roma. Una donna di 36 anni, nata con il cuore senza un ventricolo, è infatti diventata mamma di due gemelli. Il parto cesareo è stato eseguito al Policlinico Universitario Gemelli alla 34ª settimana di gravidanza, con qualche giorno di anticipo sul termine previsto. Si tratta del primo caso in Italia, il quarto al mondo in assoluto. Sia la neo mamma che i due piccoli stanno bene. “Sapevo di correre tanti rischi con il mio cuore a metà, ma volevo diventare mamma. La nascita dei gemelli è stata un’emozione indescrivibile”, ha detto felice la mamma.

La mamma, dicevamo, è nata – 36 anni fa – con il cuore senza ventricolo destro, la porzione di muscolo cardiaco che spinge il sangue verso i polmoni per ossigenarsi. Siamo davanti a una cardiopatia congenita complessa che richiede una serie di interventi correttivi entro i primi anni di vita. La donna in questione ha subito un intervento a 4 anni, con la ricostruzione di un sistema di circolazione alternativo, detto di Fontan, che porta il sangue dalle vene cave direttamente ai polmoni, senza passare per il cuore. In seguito all’operazione è necessario però tenere il tutto sotto controllo, con controlli severi e terapie per tutta la vita. Senza particolari problemi, come nel caso specifico, è possibile però mantenere una gravidanza e dare alla luce nuove creature. E allora tanti auguri alla neo mamma.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.