M5S: Conte, ‘nessuna alternativa a Meloni senza di noi, se ne è accorto anche Calenda’

Roma, 29 feb. – (Adnkronos) – “In Sardegna l?alternativa a Meloni ha vinto senza Calenda, che anzi ha rischiato seriamente di far vincere la destra con Soru. Ora si è accorto dell?ovvio: non esiste alternativa a Meloni che non veda il M5S protagonista. bene, ci faccia sapere che cosa vuole fare da grande, sapendo però che la convergenza si costruisce su temi e proposte e non per questioni di simpatie personali”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in un’intervista su QN.

