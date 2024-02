Lutto nel mondo del cinema: morto Tony Ganios, la star di Porky’s

StrettoWeb

E’ morto a 64 anni Tony Ganios, la star di Porky’s. L’attore comico ha interpretato il personaggio dello studente superdotato Anthony “Pilone” Tupperello nella serie di commedie sexy degli anni ’80.

Tony Ganios è morto il 18 febbraio dopo un intervento chirurgico in un ospedale di New York e la sua scomparsa è stata annunciata sui social media dalla fidanzata, Amanda Serrano-Ganios, che ha raccontato che l’attore si è ammalato la scorsa settimana, è stato ricoverato sabato con un’infezione alla spina dorsale ed è deceduto domenica per insufficienza cardiaca. La fidanzata ha pubblicato un tweet con una foto dei due che si tengono per mano e la didascalia “Ti amo tanto, amore mio. Sono distrutta“. In seguito ha pubblicato un tweet contenente una foto di Ganios e la didascalia: “Le ultime parole che ci siamo detti sono state: ‘Ti amo’. Amore è un eufemismo. Tu sei tutto per me. Il mio cuore, la mia anima e il mio migliore amico“.

