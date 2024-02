Luci spente anche a Reggio Calabria per la Giornata del Risparmio energetico

StrettoWeb

“L’ACI e le sue strutture locali spegneranno luci ed insegne nella Giornata nazionale del Risparmio energetico e degli Stili di vita sostenibili, spegnendo le luci non necessarie e le insegne della sede centrali e delle strutture locali dalle ore 18:00 fino all’alba. La sostenibilità ambientale è un obiettivo non soltanto per il settore dell’auto e della mobilità, ma più un generale per tutti i comparti economici e produttivi: un traguardo raggiungibile solo con l’impegno di tutti, anche nell’adozione di stili di vita eco-responsabili”.

Così in una nota l’ACI spiega l’iniziativa di oggi dalle 18 fino all’alba di domani: le luci si spengono in occasione della Giornata nazionale del Risparmio energetico. Aderisce all’iniziativa anche Automobile Club d’Italia di Reggio Calabria.

“L’Automobile Club d’Italia promuove da sempre comportamenti consapevoli e rispettosi, su strada come in ogni ambiente civico. Come evidenziato nel Bilancio Sociale pubblicato su www.aci.it, l’Automobile Club d’Italia persegue la riduzione del proprio impatto ambientale su ogni versante di attività. Sul fronte amministrativo ha contratto al massimo il fabbisogno di materie prime e servizi, promuovendo il consumo responsabile e il riuso dei beni acquistati, nonché il riciclo e il corretto smaltimento di ciò che non risulta più utilizzabile. Tutte le procedure di acquisto sono inoltre rispettose del sistema Green Public Procurement. Tra le azioni intraprese sul fronte energetico, ACI adotta piani di efficientamento degli edifici ed aderisce alle convenzioni Consip per massimizzare l’approvvigionamento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”, si chiude la nota.

