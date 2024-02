Lombardia: Beduschi, ‘orti e fiori a scuola per far conoscere ai ragazzi le virtù della terra’

StrettoWeb

Milano, 27 feb. (Adnkronos) – L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, ha presentato oggi in Regione ‘Facciamo un orto molto originale’ e ‘Facciamo fiorire la nostra terra’, progetto di educazione agraria e ambientale rivolto a bambini e ragazzi di 260 scuole lombarde e ai cittadini, attraverso la distribuzione di sementi. “Riportiamo tutti alla virtù della terra in una regione, la Lombardia, la cui reputazione è legata profondamente alle coltivazioni e alla cultura agricola -spiega Beduschi-. Rendere questa cultura e una tradizione alla portata di tutti, a partire dai più piccoli, significa incentivare l’accostarsi alla terra valorizzandola con i suoi frutti”.

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa riporta nelle scuole la ‘mission’ di accostarsi alla terra, curandone un pezzo o piantando semi in un vaso di fiori. Gesti che riportano alla conoscenza della natura e, con la germinazione, al rispetto dei suoi tempi. “Seguire le fasi della gestazione di un seme -aggiunge – significa continuare nel solco di una tradizione, quella che porta il seme a divenire un bel fiore o qualcosa di buono da mettere sulla tavola. Abbiamo la fortuna di essere protagonisti della biodiversità. L’uomo è il primo ambientalista della storia. Questo è il lavoro dell’agricoltore, oggi sempre più migliorato e facilitato dalla tecnologia e dal sostegno economico, affinché possa essere reso sempre più agevole e moderno”.

“A noi piace pensare che i nostri ragazzi possano piantare un seme che può trasformarsi in qualcosa di bello e buono. Questo -conclude l’assessore- è il futuro che vorremmo, anche come prospettiva e occasione di lavoro sostenibile e rispettoso dell’ambiente”.

